2020-03-15T12:22:49+03:00
Политика

Попробуйте добиться того же, что смогла сделать Валентина Терешкова для свой страны – Борис Ступницкий

По мнению председатель Общественной палаты Приморья, первая женщина-космонавт не заслужила всю ту волну негатива, что обрушилась на нее в последнее время
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По мнению Бориса Ступницкого, Валентина Терешкова высказала свое мнение, как и любой другой человекПо мнению Бориса Ступницкого, Валентина Терешкова высказала свое мнение, как и любой другой человекФото: Евгения ГУСЕВА
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Одной из главных тем в России сейчас являются поправки в Конституцию, голосование по которым пройдет 22 апреля, а также предложение депутата Госдумы Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков. Высказывание первой женщины-космонавта вызвало бурю обсуждений, за которой последовала волна негатива и даже травли 83-летней женщины. Однако многие политические и общественные деятели выступают в защиту Валентины Терешковой и уверены, человек-легенда, коим депутат Госдумы является в первую очередь, имеет право на свое мнение и не заслужила к себе такого отношения. Одним из этих людей является председатель Общественной палаты Приморья Борис Ступницкий, с которым побеседовал корр. «Комсомольской правды – Владивосток».

«Человек-легенда, историческая личность, первая женщина космонавт, конечно, неприемлемо, что сейчас на Валентину Терешкову выливают такой ушат грязи. Любая дискуссия должна быть аргументированной и цивилизованной, а переход на личность здесь неприемлем. Более того, нельзя забывать, что она уже пожилой человек и, тем более, женщина. Такое отношение, как раз показывает уровень людей, - отметил председатель Общественной палаты Приморского края. - Вообще, мне кажется, здесь даже нельзя сравнивать, масштаб ее личности говорит сам за себя. Вы попробуйте добиться того же, что смогла сделать она для свой страны, для истории. Когда она на различных международных площадках сначала представляла одну страну, тогда еще СССР, потом другу – уже Россию. Она заслужила уважение не только в нашей стране, но и за рубежом».

Он также отметил, что, если подходить к этому вопросу с другой стороны, Валентина Терешкова точно также высказала свое мнение, как и любой другой человек.

«Вообще, политика здесь совершенно не причем. Здесь разговор о воспитании, об уровне людей и о том, могут ли они слышать чужое мнение. Нет. Я считаю, что такое отношение к заслуженному пожилому человеку неприемлемо. Вы попробуйте сделать хотя бы десятую часть того, что Валентина Терешкова сделала для своей страны», - подчеркнул Борис Ступницкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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