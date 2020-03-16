2020-03-16T06:46:33+03:00
Происшествия

Машины вскрыло, как консервные банки: два жестких ДТП произошло в Приморье

Участники одного из происшествий ищут очевидцев [фото]
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Машины столкнулись в Шкотово. Фото: dpscontrolМашины столкнулись в Шкотово. Фото: dpscontrol
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Два серьезных дорожно-транспортных происшествия случились на дорогах края 15 и 16 марта. В первый рабочий день серьезная авария произошла в Шкотово, обе машины вылетели с дороги. Еще одно столкновение случилось накануне в районе Ивановки. Участники этого ДТП разыскивают очевидцев.

Crown лишился дверей. Фото: dps_vl

Crown лишился дверей. Фото: dps_vl

Suzuki SX4 и Toyota Vista не смогли поделить дорогу на Шкотовском серпантине. Автомобили врезались на так называемом «Тещином языке». В результате лобового столкновения обе машины вылетели с трассы. На помощь к пострадавшим поспешили очевидцы. Люди вызвали скорую и сотрудников ГИБДД. Полицейским предстоит выяснить, кто из водителей нарушил правила дорожного движения.

Оба автомобиля вылетели в кювет. Фото: dpscontrol

Оба автомобиля вылетели в кювет. Фото: dpscontrol

Два собрата по автоконцерну Toyota не смогли ранним утром разъехаться в 5-6 километрах от развилки Уссурийск – объездная Владивосток. Участниками аварии стали Toyota Axio и Toyota Crown, от удара последний вылетел с трассы. Тех, кто стал свидетелем ДТП, просят обратиться по номеру 8964-444-68-88. Обе машины получили серьезные кузовные повреждения. И покинули место происшествия на эвакуаторах.

Серьезно пострадала и более новая Toyota. Фото: dps_vl

Серьезно пострадала и более новая Toyota. Фото: dps_vl

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ИСТОЧНИК KP.RU

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