2020-03-16T07:58:11+03:00
Происшествия

Кульбит джипа стал причиной пробки на популярной дороге Владивостока

Массивный автомобиль завис на ограждениях в районе Олега Кошевого [видео]
Милана СОКОЛ
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Автомобиль перевернулся и завис на ограждении. Фото: dpscontrol125rusАвтомобиль перевернулся и завис на ограждении. Фото: dpscontrol125rus
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Автолюбители Владивостока вынуждены простаивать в многокилометровой пробке из-за ДТП на мысе Чуркин во Владивостоке. Причины происшествия в районе Олега Кошевого на данный момент устанавливаются. Итогом неудачного маневра стал зависший на металлическом ограждений УАЗ «Патриот».

ДТП случилось на спуске с Олега Кошевого на Калинина. Именно здесь недавно построили надземный переход и отключили светофор. Как следствие – сбитые пешеходы, пренебрегающие своей жизнью и увеличение количество аварий. Большинство автомобилистов теперь не прочь проехать с ветерком по нерегулируемому участку дороги.

Очередным участником происшествия сегодня стал владелец российского джипа. Двухтонная машина разнесла металлические ограждения, чудом не перелетев на встречную полосу. Подробности аварии предстоит выяснить специалистам.

Тем временем в направлении Окатовой собралась внушительная пробка, в обратную сторону транспорт движется более свободно. Возвращать «Патриот» в привычное положение придется с помощью спецтехники.

Автомобиль перевернулся во Владивостоке.Видео: dpskontrol_125rus

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ИСТОЧНИК KP.RU

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