Кульбит джипа стал причиной пробки на популярной дороге Владивостока

16 Март 2020 2020-03-16T07:58:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Автолюбители Владивостока вынуждены простаивать в многокилометровой пробке из-за ДТП на мысе Чуркин во Владивостоке. Причины происшествия в районе Олега Кошевого на данный момент устанавливаются. Итогом неудачного маневра стал зависший на металлическом ограждений УАЗ «Патриот».

ДТП случилось на спуске с Олега Кошевого на Калинина. Именно здесь недавно построили надземный переход и отключили светофор. Как следствие – сбитые пешеходы, пренебрегающие своей жизнью и увеличение количество аварий. Большинство автомобилистов теперь не прочь проехать с ветерком по нерегулируемому участку дороги.

Очередным участником происшествия сегодня стал владелец российского джипа. Двухтонная машина разнесла металлические ограждения, чудом не перелетев на встречную полосу. Подробности аварии предстоит выяснить специалистам.

Тем временем в направлении Окатовой собралась внушительная пробка, в обратную сторону транспорт движется более свободно. Возвращать «Патриот» в привычное положение придется с помощью спецтехники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/766561" frameborder="0"></iframe> Автомобиль перевернулся во Владивостоке.Видео: dpskontrol_125rus

ПО ТЕМЕ:

Во Владивостоке погибла женщина, проигнорировавшая недавно построенный виадук

Строили виадук в рамках программы «Безопасные дороги» [видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU