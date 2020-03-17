Стали известны подробности ДТП с маршруткой в Приморье, аварию спровоцировал «лишенник»

17 Март 2020 2020-03-17T10:46:41+03:00

Изменить размер текста: A A

ГИБДД Приморья рассказала подробности аварии с автобусом в поселке Преображение. Неуправляемая машина выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус. Как выяснили полицейские, учетное ДТП спровоцировал 34-летний водитель универсала, которого в 2018 году лишили прав за пьяную езду. В аварии пострадали 5 пассажиров маршрутки и сам виновник.

По сообщению пресс-службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, в момент происшествия в автобусе помимо водителя находились 8 человек. Помощь медиков понадобилась сразу 5 пассажирам. По словам очевидцев, в их числе – беременная женщина и несовершеннолетний. Четверо были направлены на амбулаторное лечение, двое госпитализированы.

По факту аварии с пострадавшими сейчас проводится проверка. Уже установлено, что маршрутка принадлежит предпринимателю, лицензия на перевозку пассажиров по поселку у него есть. К водителю автобуса у инспекторов ГИБДД нет претензий. «ГАЗ-322132» двигался по своей полосе. Стаж вождения перевозчика – 27 лет. В этом году шофер ни разу не привлекался к ответственности. Виновнику происшествия – водителю Toyota Caldina предстоит ответить по закону за езду без прав и выезд на встречную полосу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU