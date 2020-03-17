2020-03-17T13:40:01+03:00
Происшествия

Экологи показали - как спустя три дня выглядит место взрыва цистерны в Находке

В распоряжение нашей редакции попали интересные кадры [видео]
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Находке взорвалась цистерна с мазутом. Скрин из видеоВ Находке взорвалась цистерна с мазутом. Скрин из видео
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В ночь на 14 марта в Находке произошло ЧП: взорвалась гигантская цистерна с мазутом. По округе черными ручьями растеклось порядка 2,5 тысяч кубометров нефтепродукта. Огромная территория оказалась захвачена горячей смесью. В тот же час спасатели вкупе с другими специалистами начали всеми возможными способами выкачивать, вывозить мазут. Сегодня же, 17 марта, местные экологи отправили в редакцию видеозапись, показав, как выглядит место катастрофы спустя три дня.

Как выглядит место катастрофы спустя три дня. Видео поделился Андрей Карпов.

- Специалисты работают у кромки воды, а сверху такое безобразие - вообще конь не валялся, - рассказывает экологический инспектор Андрей Карпов.

Надо понимать, что работы по ликвидации мазута ведутся по большей части в самой проблемной зоне, снизу от котельной. Именно там располагается озеро Соленое – самая большая головная боль оперативных служб. Специалисты пытаются уменьшить зону загрязнения акватории. Повезло, что возможность такая есть - часть озера все еще скована льдом, поэтому его дробят и вывозят на полигон для сжигания. Там, где льда нет - мазут выкачивают. Также поставили 40 метров боновых ограждений.

- С нарастающим итогом собрано свыше 400 кубометров водомазутной смеси, вывезено 1592 кубометров загрязненного грунта, проведена первичная зачистка береговой черты - 3 370 квадратных метров территории. К ликвидации последствий происшествия, связанного с розливом мазута в городе Находка привлечено 145 человек и 32 единицы техники, от МЧС России по Приморскому краю 54 человека и 9 единиц техники, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Экологи показали - как спустя три дня выглядит место взрыва цистерны в Находке
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