К причалам АО «Восточный Порт» в бухте Врангеля вернулись дельфины

18 Март 2020 2020-03-18T10:55:15+03:00

И это не первый визит в бухту Врангеля редких в здешних местах мормлеков

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Водолазы компании «Калипсо» в начале текущей недели провели плановое обследование подводных оснований железобетонных конструкций грузового причала АО «Восточный Порт». В задачу специалистов также входила подводная видеосъёмка для оценки видового состояния морской флоры и фауны на дне около гидротехнического сооружения.

– По результатам погружения обнаружены значительные скопления колоний мидии, гребешка, ламинарии, актинии, морского ежа и морских звёзд. В воде также заметили большие стайки рыб, – рассказал водолаз 3 класса Виталий Бондарь. – Дно заиленное – это характерно для бухт, глубоко врезающихся в сушу, но каких-либо отложений с присутствием частиц угля нами зафиксировано не было.

Виталий Бондарь отметил, что хорошая видимость под водой и разнообразие биоты у мест непосредственной перевалки угольной продукции, по его мнению, свидетельствуют об удовлетворительном состоянии экосистемы бухты Врангеля у причалов АО «Восточный Порт». Слова глубоководника подтверждают данные мониторинга, проведённого специалистами сторонних аккредитованных организаций в октябре 2019 г. В отчёте отмечено, что качество воды соответствуют необходимым установленным нормативам и снижение уровня показателей за этот период не выявлено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/767134" frameborder="0"></iframe> Докеры заметили стаю из пяти дельфинов-белух. Фото: АО «Восточный Порт».

В этот же день у причалов АО «Восточный Порт» докерами была замечена стая из пяти дельфинов-белух (Delphinapterus leucas), резвящихся в воде. И это не первый визит в бухту Врангеля редких в здешних местах мормлеков. Летом минувшего года рядом с пирсами специализированного терминала компании надолго обосновался молодой тихоокеанский белобокий дельфин (Lagenorhynchus obliquidens), которого привлекла чистая вода и богатая кормовая база.

Экологическая безопасность и сохранение природы – основной приоритет работы АО «Восточный Порт». Только на реализацию собственной Комплексной экологической программы (КЭП) предприятием уже инвестировано 5,8 млрд рублей. АО «Восточный Порт» является передовым в применении наилучших доступных технологий перевалки угля и продолжает совершенствовать производственные процессы с точки зрения минимизации негативных последствий для окружающей среды, основываясь на лучших мировых практиках.

ИСТОЧНИК KP.RU