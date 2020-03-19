2020-03-19T03:15:21+03:00
Общество

Плавучий космодром «Морской старт» станет резидентом свободного порта Владивосток

Часть космического стартового комплекса уже находится в Приморье
Константин МИХАЙЛОВ
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Среди резидентов СПВ появится космодром. Фото: сайт s7space.ru/launch-seaСреди резидентов СПВ появится космодром. Фото: сайт s7space.ru/launch-sea
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Компания по обслуживанию плавучего космодрома «Космический центр «Морской старт» (КЦМС) подала заявку на включение в число резидентов Свободного порта Владивосток. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Это позволит компании заручиться мерами господдержки.

«Решение S7 перебазировать пусковую платформу для реконструкции именно на дальневосточное предприятие не просто выдача условного кредита доверия, а подтверждение наличия достаточных компетенций для столь серьезных работ по переоснащению комплекса новым оборудованием. Это еще одно доказательство, что Дальнему Востоку есть чем гордиться» — заявил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

17 марта первая часть плавучего космодрома «Морской старт» прибыла из США в Россию на «Славянский судоремонтный завод». Обладателем 100% акций КЦМС является авиакомпания «Сибирь», входящая в группу S7.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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