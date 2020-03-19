2020-03-19T06:18:29+03:00
Происшествия

К поискам оскандалившейся во Владивостоке автоледи подключилась полиция

Шопинг для дамы оказался важнее разбитых авто [видео]
Милана СОКОЛ
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Автолюбительница засветилась на нескольких камерахАвтолюбительница засветилась на нескольких камерахФото: 25.mvd.ru
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Полиция Владивостока ищет очевидцев аварии, которая случилась 15 марта на Некрасовской. Рядом с популярным магазином техники водитель джипа протаранила авто, после чего с невозмутимым видом отправилась на шопинг. Купив все необходимое, дама попросту села и уехала.

«КП-Владивосток» подробно рассказывала о неприятной ситуации, в которой оказался владелец Toyota Aqua из-за непорядочной автоледи. Как оказалось, машина парня получила значительные кузовные повреждения, при этом еще и задела стоящую впереди малолитражку.

Женщина серьезно повредила чужую машину и скрылась с места ДТП Фото: 25.mvd.ru

Женщина серьезно повредила чужую машину и скрылась с места ДТПФото: 25.mvd.ru

История тогда получила большую огласку. Однако, несмотря на общественный резонанс, наличие видео и даже фото предполагаемой нарушительницы, найти ее саму оказалось не так просто.

Неудачная парковка закончилась ДТП во Владивостоке.Видео: dps.control

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности водителя. Видеозапись приобщена к материалам административного расследования,– констатировала пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Всех, кто стал свидетелем ДТП или заснял его на видеорегистратор, просят обращаться в дежурную часть полка ГИБДД Владивостока: 8 (432) 249-09-21; 8 (423) 249-08-56

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Поступок владелицы джипа попал на камеру, саму даму также удалось запечатлеть [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

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