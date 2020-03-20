Легендарный танк Т-34 примет участие в параде Победы во Владивостоке
Танк Т-34, восстановленный в Музее исторической техники на Садгороде, где он является его постоянным экспонатом, будет задействован 9 мая в параде в День Победы на центральной площади Владивостока.
Основатель музея Анатолий Козицкий рассказал: «Планируем, что участие в параде на центральной площади кроме танка Т-34 выпуска 1942 года примут шесть наших автомобилей. Это ГАЗ-67, Willys MB, ЗИС-5, ГАЗ-АА, ЗИС-6 с установкой «Катюша» и Studebaker US-6 с установкой «Андрюша». Надо отметить, что этот танк не впервые проедет по главной площади Владивостока на 9-ое мая. Как и в прошлые годы, машиной будут управлять ветераны-танкисты из морской пехоты, сообщил сайт администрации города.
Музей посетил глава столицы Приморья Олег Гуменюк. Во время экскурсии ему были представлены и другие уникальные экспонаты музея.
СПРАВКА
Музей исторической техники на Садгороде был открыт 8 мая 2014 года на базе Военно-патриотического клуба «Техника XX века в Приморском крае». Территория музея разделена на несколько тематических экспозиций: зал классических иностранных и отечественных легковых автомобилей 1917-1960 гг., зал исторических армейских автомобилей и мотоциклов и ряд других.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU