Светлана Горячева: В поправках в Конституцию зафиксированы ключевые социальные гарантии

20 Март 2020 2020-03-20T11:36:42+03:00

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Тщательно подготовленные - так охарактеризовала поправки в Конституции представитель Приморского края в Совете Федерации Светлана Горячева. Всего корректировки будут внесены в 50 статей Основного закона. Как отметила сенатор, все предлагаемые поправки улучшают действующую версию Конституции, которая в свое время готовилась в большой спешке.

По словам Светланы Горячевой, вносимые корректировки делают Конституцию более соответствующей менталитету современной России.

– Я была членом рабочей группы, в нее входило 75 человек. Я считаю, что поправки улучшают многие статьи Конституции, они готовились очень тщательно и обсуждались. Прошлую Конституцию писали еще в 1993 году. Я тогда была в Верховном совете, и нас расстреливали. Я все хорошо помню, как это делалось. Нынешние поправки делают Конституцию более приемлемой и соответствующей менталитету самой России. Особенно то, что касается социальной сферы, требований к высшим должностным лицам, особенно со связями с заграницей, - отметила сенатор.

По данным ВЦИОМ, проголосовать за предлагаемые поправки готовы примерно 90% жителей страны. Во многом такой результат достигается за счет предложенных гарантий для пенсионеров и ветеранов. Кроме того, поправки гарантируют достоинство и уважение человеку труда. И, несмотря на традиционную протестность Приморского края, здесь уровень поддержки корректировок Конституции тоже довольно высок.

Как отметила Светлана Горячева, все предложения в Основной закон были тщательно проанализированы и изучены - в состав рабочей группы входило 75 человек. И то, что сейчас идет критика идущих процессов говорит о том, что ведется работа по дезинформации людей.

— Я вижу, что сейчас активизировалась «Пятая колонна» в России; я понимаю, почему определенным людям не хочется, чтобы эта Конституция стала реальностью. Потому что очень хорошо, когда у нас супер-президентская республика, когда одного человека приводишь к власти в России и вся система власти работает на чужие интересы. Кому–то хочется это сохранить, если говорить о большой геополитике. Мы пытаемся это поменять, и президент это понимает, отдавая часть полномочий Совету Федерации, представителям органов власти, Конституционному суду, усиливая его полномочия – это все очень правильно. Наш долг теперь как политиков — объяснять людям. Я думаю, более 50% проголосуют «ЗА», — говорит сенатор.

Напомним, что судьи Конституционного суда вынесли заключение, что закон о поправке к Конституции соответствует основному закону страны. А уже 17 марта президент подписал указ о назначении общероссийского голосования по тексту поправок. Предположительно референдум пройдет 22 апреля 2020 года, если коррективы не внесет ситуация с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU