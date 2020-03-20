Стали известны результаты тестов на коронавирус у моряков, прибывших во Владивосток из Китая

20 Март 2020 2020-03-20T13:00:47+03:00

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Роспотребнадзор по Приморскому краю обнародовал результаты анализов, взятых у моряков «Aligote» 15 марта. Напомним, что судно, которое ходит под флагом Маршалловых островов, в начале месяца было замечено в китайском порту Хойджоу. В середине марта танкер прибыл в Находку. Экипаж судна ожидала пересменка: большая часть из них осталась на борту танкера, а пять человек, чтобы вернуться домой, были доставлены в больницу на сдачу анализов на коронавирус.

- Результаты анализов показали, что ни у кого из обследуемых моряков нет коронавируса, - говорит Светлана Морозова, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. – Повторюсь, на территории Приморского края не зарегистрировано ни одного случая заражения.

Так пять моряков смогли беспрепятственно добраться домой, а оставшиеся члены экипажа продолжили путь дальше на танкере. Кстати, всем им было запрещено сходить на сушу. Они все это время находились на борту судна.

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ИСТОЧНИК KP.RU