2020-03-21T14:04:37+03:00
Общество

Больше 200 приморцев прошли обследование на коронавирус

Результаты анализов будут готовы в течение 3-5 рабочих дней
Милана СОКОЛ
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240 человек сами обратились в поликлиники240 человек сами обратились в поликлиникиФото: primorsky.ru
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240 жителей Приморского края сдали анализы для исключения коронавирусной инфекции. Все обратившиеся в поликлиники прошли обследование бесплатно. Результаты пациенты узнают в течение 3-5 рабочих дней.

«КП-Владивосток» подробно рассказывала, что в Приморье начали проверять на коронавирус всех желающих. Как сообщает пресс-служба министерства Приморского края, начиная с 19 марта, анализы сдали больше 200 человек. Большинство пациентов – это жители региона, которые вернулись с отдыха или зарубежных командировок. Также в поликлиники массово обращаются для обследования люди из групп риска – имеющие хронические заболевания и с уязвленным иммунитетом старше 65 лет.

На взятие проб уходит несколько минут. Анализ абсолютно безболезненный.

– Хочется отметить, что люди с пониманием относятся к ситуации, и в большинстве своем идут не по хотению, а по причине того, что перенесли простудное заболевание без похода к врачу, хотят удостовериться, что не поступили опрометчиво. Есть те, кто был в командировке или в отпуске в странах, которые не относятся к неблагополучным, а значит, не являлось еще вчера обязательным их тестирование на COVID-19,– отметили специалисты министерства здравоохранения Приморья.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, пока в приоритете остаются люди, приехавшие из неблагополучных стран, а также те, у кого подтверждена пневмония.

– К сожалению, в настоящее время огромное число жителей нашего края ежедневно возвращаются из европейских стран. Важно своевременно выявить заболевшего, если такой есть, и не допустить распространения инфекции, – отметила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.

Сдать анализы можно в трех взрослых поликлиниках – №1, 6 и 9. Проверить детишек можно в поликлиниках № 2, 3, 5 и лаборатории детской краевой больницы №2 на Окатовой, 16. Прикрепление к медицинскому учреждению не обязательно. С собой лишь необходимо взять полис. Пока в крае достаточный запас диагностических систем для определения коронавируса (COVID-19).

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В Приморье начали проверять на коронавирус всех желающих

Сдать анализы можно абсолютно бесплатно (подробнее…)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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