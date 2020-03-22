2020-03-22T10:21:30+03:00
Общество

Мэрия Владивостока прокомментировала обыски в «доме» похоронной мафии

Власти обращают внимание на то, что к действующему руководству МУПВ «Некрополь» следствие претензий не имеет
Кристина ГРИН
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Жителей Владивостока просят быть предельно внимательными к ритуальным агентам.Жителей Владивостока просят быть предельно внимательными к ритуальным агентам.Фото: Администрация Владивостока
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На этой неделе стало известно о том, что СК возбудил серию уголовных дел, которые связаны с откатами за трупы. Оказалось, что к делу причастно ни одно ритуальное агентство. Под подозрение попало и бывшее руководство МУПВ «Некрополь». В здании муниципального предприятия также проходили обыски. Мэрия Владивостока решила внести ясность и прокомментировать ситуацию. Нужно сразу уточнить, что к действующему руководству «Некрополя» следствие никаких претензий не имеет. Предприятие работает в штатном режиме.

- Действительно, следственные мероприятия у нас проводились, но они не касались деятельности действующих сотрудников и руководства предприятия. При проведении следственных действий не ограничивалась работа «Некрополя». Представителями органов была изъята документация за прошлые годы», - подчеркнули на предприятии.

В пресс-службе администрации дальневосточной столицы также отмечают, что «Некрополь» активно сотрудничает со следствием. Вместе с тем, сотрудники предприятия советуют горожанам быть предельно внимательными к ритуальным агентам. Многие могут злоупотреблять доверием родственников и представляться сотрудниками «Некрополя».

- Просим горожан быть бдительными и требовать документы у похоронных агентов. У нас работает один выездной агент - Шапоренко Александр Александрович» - добавили представители «Некрополя».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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