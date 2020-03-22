2020-03-22T12:22:23+03:00
Общество

Во Владивостоке поиски без вести пропавшего мужчины с расстройством психики завешены

Валентин пропал 19 марта, с тех пор о его местоположении ничего не было известно
Кристина ГРИН
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Поиски завершились спустя 4 дня. Фото: Примпоиск.Поиски завершились спустя 4 дня. Фото: Примпоиск.
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Валентин 1986 года рождения пропал в ночь на 19 марта. Мужчина просто ушел из дома и не вернулся. Родные забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам Примпоиска. В последний раз Валентина видели в районе улицы Фокина. С того момента о его местоположении ничего не было известно. Ситуация усугублялась тем, что приморец является инвалидом 3 группы и имеет расстройство психики.

Так активисты разместили фотографию Валентина в сети, чтобы увеличить охват причастных в поисковой операции людей.

Спустя 4 дня волонтеры объявили о том, что поиски завершены. К счастью, Валентина нашли живым. Волонтеры благодарят всех, кто откликнулся на призыв о помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Во Владивостоке поиски без вести пропавшего мужчины с расстройством психики завешены
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