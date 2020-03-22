Во Владивостоке поиски без вести пропавшего мужчины с расстройством психики завешены

22 Март 2020 2020-03-22T12:22:23+03:00

Валентин пропал 19 марта, с тех пор о его местоположении ничего не было известно

Изменить размер текста: A A

Валентин 1986 года рождения пропал в ночь на 19 марта. Мужчина просто ушел из дома и не вернулся. Родные забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам Примпоиска. В последний раз Валентина видели в районе улицы Фокина. С того момента о его местоположении ничего не было известно. Ситуация усугублялась тем, что приморец является инвалидом 3 группы и имеет расстройство психики.

Так активисты разместили фотографию Валентина в сети, чтобы увеличить охват причастных в поисковой операции людей.

Спустя 4 дня волонтеры объявили о том, что поиски завершены. К счастью, Валентина нашли живым. Волонтеры благодарят всех, кто откликнулся на призыв о помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU