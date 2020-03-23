Известный сотовый оператор обнуляет стоимость звонков на важные номера из-за коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T06:51:21+03:00

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МТС, крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, с 20 марта 2020 года обнуляет стоимость звонков на ряд номеров. Это сделано, чтобы подержать абонентов, оказавшихся в сложном положении из-за эпидемиологической ситуации в мире и действующих ограничений на пересечение границ.

Бесплатными будут вызовы на горячую линию Ростуризма, горячую и информационную линии Департамента здравоохранения, Ситуационный центр МИД и номера авиакомпаний, совершающих рейсы за границу и внутри страны. Вызовы будут бесплатными для всех абонентов МТС при нахождении как в России, так в любой стране мира.

Полный список номеров:

+ 7 (495) 587-88-60, +7 (499) 244-19-77, +7 (499) 244-19-88, +7 (499) 244-28-47 Ситуационный центр МИД

+7 (499) 678-12-03 Горячая линия Ростуризма

+7 (495) 870-45-09 Горячая линия Департамента здравоохранения Москвы

+7 (499) 251-83-00 Инфо линия Департамента здравоохранения Москвы

+7 (495) 139-87-90 Aegean Airlines

+7 (495) 969-22-48 Air Baltic

+7 (495) 411-66-55 Air France

+7 (495) 221-82-00 Alitalia

+7 (495) 705-91-04 Austrian Airlines

+7 (495) 374-55-14 Azur Air

+7 (499) 951-27-19 British Airways

+7 (495) 411-84-38 Brussels Airlines

+7 (499) 951-25-86 Emirates

+7 (495) 933-00-56 Finnair

+7 (495) 258-84-10 Iberia

+7 (495) 411-77-66 KLM

+7 (499) 951-26-02 LOT

+7 (495) 411-84-44 Lufthansa

+7 (495) 730-50-80 Nordwind Airlines

+7 (495) 981-00-77 Qatar Airways

+7 (495) 212-12-51 Red Wings Airlines

+7 (495) 783-07-07 S7 Airlines

+7 (495) 782-93-53 SAS

+7 (495) 411-84-43 Swiss

+ 7 (495) 775-08-49 Turkish Airlines

+7 (495) 211-40-30 Utair

+7 (499) 500-56-76 Wizz Air

+7 (495) 223-55-55 Аэрофлот

+ 7 (499) 215-23-00 Победа

+7 (495) 139-77-77 Россия

ИСТОЧНИК KP.RU