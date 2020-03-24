Полиция раскрыла подробности смертельного ДТП в Находке

24 Март 2020 2020-03-24T02:03:09+03:00

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Смертельное ДТП произошло, вчера, 23 марта в районе кольца «МЖК» в Находке. Женщина 39 лет, водитель красного «Фита», скончалась на месте до приезда кареты скорой помощи. Вторая участница аварии, 57 лет, получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Инспекторы приморской полиции рассказали, что им удалось выяснить об этом происшествии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/768070" frameborder="0"></iframe> В Находке произошло смертельное ДТП. Видео: dps_vl.

- Предварительно установлено, что 57-летняя женщина-водитель автомашины «Тойота Рактис», двигаясь со стороны улицы Весёлая на улицу Мичманская, не выдержав боковой интервал, допустила столкновение с тремя автомашинами, - рассказывают в пресс-службе краевого УМВД.

Одной из пострадавших машин и стала красная «Хонда Фит». Удар пришелся в бампер, и он был такой силы, что находившаяся за рулем женщина оказалась заложницей собранной в гармошку машины. Очевидцы рассказывали, что скорость «Тойоты» была не менее 150 километров в час.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/768069" frameborder="0"></iframe> Девушку зажало в машине. Видео: nakhodka_region.

- На момент автоаварии стаж управления водителя «Тойоты» был 12 лет, в 2020 году женщина привлекалась один раз за превышение скорости. Медицинское освидетельствование не установило состояния опьянения у водителя. Мы назначили исследования и экспертизы, по результатам которых будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - делятся представители полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU