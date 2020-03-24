2020-03-24T05:38:22+03:00
Происшествия

Очень спешили: ДТП с автобусами заблокировало движение в центре Владивостока

Перевозчики столкнулись на остановке «Дальпресс»
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Из-за аварии одна из полос оказалась перекрытаИз-за аварии одна из полос оказалась перекрытаФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

Авария с участием двух автобусов произошла в районе остановки общественного транспорта «Дальпресс». Маршрутные транспортные средства не поделили проезд в сторону Первой Речки. В итоге авария привела к масштабной пробке во всех направлениях.

Автобус маршрута №7т (Железнодорожный вокзал – Баляева) и его собрат №54а (Луговая –Жигура –Луговая) врезались недалеко от торгового центра на Океанском проспекте, 52а. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Естественно, что крупногабаритные транспортные средства затруднили проезд. Остальным участникам дорожного движения пришлось объезжать аварию по встречной полосе. В подробностях спешки перевозчиков будут разбираться компетентные органы.

Стоит отметить, что ДТП с участием автобусов в приморской столице не редкость. Так, борьба за лидерство в прошлый раз закончилась серьезной аварией и даже увольнением одного из работников транспортной компании.

ПО ТЕМЕ:

Во Владивостоке водитель автобуса пошел с пассажирами на таран, за что и попрощался с работой

Ссора между двумя шоферами возникла из-за остановки, которую они не смогли поделить (подробнее…)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клиенты Сбербанка отказываются от наличных
«В первый день - личный осмотр, дальше – наблюдение по телефону»: власти Приморья рассказали о правилах карантина
Почта России принимает меры против распространения коронавируса
Стали известны подробности о первых зараженных коронавирусом во Владивостоке
Очень спешили: ДТП с автобусами заблокировало движение в центре Владивостока
В Приморье спасатели пытаются снять с моста неадекватного мужчину
Уникальная ситуация: уже 9 организаций выдвинули кандидатуру Александра Городнего на получение звания «Почетный гражданин города Владивостока»
Волонтеры идут на помощь пожилым приморцам
Инспекторы ДПС во Владивостоке помогли водителю убрать с дороги неисправный автомобиль
К изготовителю фейка о коронавирусе пришло запоздалое раскаяние
Дала признательные показания: на днях женщина из Приморья зарезала ножом возлюбленного
В Приморье разыскивают красивого юношу
Полиция раскрыла подробности смертельного ДТП в Находке
До 13 градусов тепла: синоптики рассказали о погоде в Приморье
В метре друг от друга: в приморских магазинах покупателей просят соблюдать дистанцию
Тонул, но ведро с уловом не отпускал: мужчина едва не распрощался с жизнью во время рыбалки на Дальнем Востоке
Мгновенная карма: во Владивостоке «субарист» хотел проучить новичка, но облажался
Экс-замглавы ФСБ Приморья Дмитрий Мариза вернулся в правительство региона вице-премьером
Украл 13 миллионов — вернул один. И не отправился за решетку