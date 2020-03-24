Очень спешили: ДТП с автобусами заблокировало движение в центре Владивостока

24 Март 2020 2020-03-24T05:38:22+03:00

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Авария с участием двух автобусов произошла в районе остановки общественного транспорта «Дальпресс». Маршрутные транспортные средства не поделили проезд в сторону Первой Речки. В итоге авария привела к масштабной пробке во всех направлениях.

Автобус маршрута №7т (Железнодорожный вокзал – Баляева) и его собрат №54а (Луговая –Жигура –Луговая) врезались недалеко от торгового центра на Океанском проспекте, 52а. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Естественно, что крупногабаритные транспортные средства затруднили проезд. Остальным участникам дорожного движения пришлось объезжать аварию по встречной полосе. В подробностях спешки перевозчиков будут разбираться компетентные органы.

Стоит отметить, что ДТП с участием автобусов в приморской столице не редкость. Так, борьба за лидерство в прошлый раз закончилась серьезной аварией и даже увольнением одного из работников транспортной компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU