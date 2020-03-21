2020-03-24T07:50:00+03:00
Общество

Электроснабжение населенных пунктов в Приморье полностью восстановлено

С непогодой боролись в круглосуточном режиме
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Линия электропередачиЛиния электропередачиФото: Вадим ПОПОВ
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Энергетики филиала «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК») ночью 20 марта завершили аварийно-восстановительные работы в населенных пунктах Приморья. В настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.

Специалисты филиала выполнили обходы и осмотры линий электропередачи и подстанций, в ходе которых не было выявлено дефектов, влияющих на надежность работы энергообъектов.

Энергетики работали в режиме повышенной готовности до полного восстановления электроснабжения во всех населенных пунктах края. Ликвидация последствий непогоды проходила в круглосуточном режиме.

Напомним, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 25 м/с привели к большому количеству отключений электроэнергии в Приморском крае. Пик отключений пришелся в ночь с 19 на 20 марта. В этот период в проведении восстановительных работ максимально было задействовано 67 бригад энергетиков (214 человек) и 75 единиц техники. Перебои в работе электросетевых объектов фиксировались, как в сетях ДРСК, так и сетях смежных сетевых организаций. Среди основных причин массовых отключений стало обледенение проводов ЛЭП, а также попадание посторонних предметов на провода из-за сильного ветра.

Сейчас энергетики продолжают вести мониторинг работы энергообъектов, работают по текущим заявкам потребителей.

Внимание! В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы о проведении работ в охранных зонах ЛЭП, технологическом присоединении, качестве электроэнергии, отключениях, хищениях энергии и оборудования на объектах энергетики. Звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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