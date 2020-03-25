2020-03-25T12:39:02+03:00
Общество

Российский сотовый оператор разрешил принимать звонки в блокировке

Сервис предоставляется бесплатно по всей России
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Сотовая связь становится доступнееСотовая связь становится доступнееФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг ПАО «МТС» объявляет, что с 24 марта абоненты компании – физические лица могут принимать входящие вызовы, когда на счете недостаточно средств и номер попал в блокировку.

Принимать входящие звонки от любых операторов в финансовой блокировке можно по всей России. Сервис предоставляется бесплатно, дополнительных подключений и действий от абонентов не требуется.

Ранее МТС обнулила стоимость звонков на ряд номеров. Бесплатными стали вызовы на горячую линию Ростуризма, горячую и информационную линии Департамента здравоохранения, Ситуационный центр МИД и номера авиакомпаний, совершающих рейсы за границу и внутри страны. Вызовы бесплатны для всех абонентов МТС при нахождении как в России, так в любой стране мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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