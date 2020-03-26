Аварийный мост в Фокино уже несколько месяцев готовился рухнуть

26 Март 2020 2020-03-26T03:30:33+03:00

Движение по нему частично ограничили. Строительство нового пока только в планах

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У аварийного моста в Фокино вчера вечером, 25 марта, обрушился пролет. Надо сказать, что к этому дню сооружение готовилось вот уже несколько месяцев. Местные жители регулярно фото и видео «дырявого» сооружения в соцсети, просили разобраться.

Вот так мост выглядел примерно три дня назад:

Три дня назад в мосту уже зияла огромная дыркаФото: Олег БЕЛОВ

А так три месяца назад:

Три месяца назад жители уже заявляли, что ездить по мосту небезопасноФото: Олег БЕЛОВ

Разрушение пролёта моста произошло на 89-м километре автомобильной дороги Артем-Находка. Для безопасности автомобилистов на место разрушения выехали спасатели и сотрудники ГИБДД. Последние регулируют движение: разрешают проезжать легковушкам и то только по одной полосе, вторая перекрыта. Большегрузам приходится двигаться в объезд.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, специалисты по оценке повреждений сегодня прибудут. Строительство нового моста на данном участке запланировано на этот год.

ИСТОЧНИК KP.RU