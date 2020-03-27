АО «Восточный Порт» присоединится к международной акции «Час Земли»

27 Март 2020 2020-03-27T13:40:05+03:00

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В предстоящую субботу, 28 марта, во многих странах мира пройдет экологическая акция «Час Земли», впервые проведенная в 2007 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Цель акции – символическим отключением света и электроприборов на один час привлечь внимание общества к проблемам окружающей среды, напомнить о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов. Крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля - АО «Восточный Порт» традиционно примет участие в масштабном международном мероприятии. Стремясь развивать лидирующие позиции самого мощного, современного и безопасного специализированного перегрузочного комплекса в акватории Японского моря, АО «Восточный Порт» вкладывает значительные средства в модернизацию производства, внедрение в производственный процесс высокотехнологичного и высокоэкономичного оборудования. В свою очередь, на предприятии реализуется собственная Комплексная экологическая программа (КЭП), в рамках которой инвестировано 5,8 млрд руб. в усовершенствование очистных сооружений, систем ветрозащиты, орошения и аспирации, восполнение биоресурсов моря и проведение экологических акций.

ИСТОЧНИК KP.RU