К строительству нового моста в приморском Фокино должны приступить в конце мая

29 Март 2020 2020-03-29T05:25:34+03:00

В ближайшее время здесь будет организован объезд

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В конце мая 2020 года власти планируют приступить к строительству нового моста на 89-м километре автомобильной дороги Артем–Находка. Сейчас здесь дорога перекрыта, объезд будет сделан в ближайшее время, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

В минувшую субботу, 28 марта, губернатор Приморского края Олег Кожемяко побывал на мосту, который не так давно частично обрушился. В настоящее время проезд по дороге перекрыт, весь транспорт пускают в объезд через Партизанск.

Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктор Свяченовский, в данный момент решаются сложности с коммуникациями, которые проходят возле старого моста 1963 года постройки. Предполагается, что в течение 2 недель здесь появятся новые объезды и людям не придется делать такой большой крюк.

Кроме этого стало известно, что к строительству непосредственно нового моста специалисты приступят в конце мая. Проект сооружения уже готов, все экспертизы пройдены, осталось найти подрядчика.

Всего, по словам Олега Кожемяко, в этом году в Приморье начнется строительство шести мостов – на реке Тихая в Анучинском районе, два моста в районе Фокино, на реке Зеркальная, Арзамазовка и Раковка. Глава региона также отметил, что запросит в федеральном бюджете дополнительное финансирование, что позволит Приморью строить больше мостов.

ИСТОЧНИК KP.RU