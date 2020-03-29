Приморец пойдет под суд из-за убийства брата

29 Март 2020 2020-03-29T07:04:35+03:00

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Жителя Уссурийска ожидает суд из-за убийства собственного младшего брата. Трагедия между родственниками произошла во время пьяной ссоры, сообщает СУ СК России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, двое братьев 52 и 47 лет выпивали в с. Заречное. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора, вовремя которой 52-летний приморец схватился за туристический нож и начал наносить удары своему оппоненту в область шеи, груди и спины. От полученных травм последний скончался.

Следствием собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU