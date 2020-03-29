2020-03-29T08:28:04+03:00
Общество

Двоих приморцев уже несколько дней разыскивают спасатели

Мужчины вышли в море на моторной лодке еще 21 марта
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Мужчины пропали еще 21 марта. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.Мужчины пропали еще 21 марта. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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В Приморье уже несколько дней разыскивают пропавших мужчин. Они вышла на моторной лодки из одной бухты в другую, однако в месте назначения так и не появились. Сейчас их поисками занимаются спасатели, сообщует ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, о пропаже двоих жителей поселка Пластун стало известно от сотрудников полиции, которые попросили помощи в поисках. Мужчины - 1985 и 1986 годов рождения, 21 марта вышли на моторной лодке из бухты Пластун в бухту Инокова и до настоящего времени не вернулись.

Так, 28 марта в течение дня спасатели Находкинского спасательного отряда ДВРПСО МЧС России обследовали прибрежную зону от мыса Духова до устья реки Джигитовка.

Всего за эти дни было изучено 63 кв. км акватории Японского моря и 83 км береговой черты.

Поисковые работы продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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