2020-03-29T09:58:39+03:00
Общество

Сотрудник ФСБ в Приморье пытался сжечь себя в деревенском туалете

Мужчина доставлен в больницу с серьезными ожогами
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Мужчина сейчас находится в ожоговом центреМужчина сейчас находится в ожоговом центреФото: pixabay.com
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Сотрудник Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю был доставлен в ожогом центре в тяжелом состоянии. Предварительной причиной случившегося является попытка самоубийства. Мужчину обнаружила его жена.

Как рассказал источник, врачей скорой вызвала супруга проживающего в пригороде старшины, которая пришла домой и обнаружила его в туалете с сильными ожогами. Прибывшие вскоре медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в бессознательном состоянии в краевой ожоговый центр, где он был помещен в реанимацию.

Стражи порядка осмотрели место происшествия и изъяли сотовый телефон, сигаретный окурок, остатки обгоревших вещей и другие предметы. По предварительной версии следствия, сотрудник Пограничного управления ФСБ по ПК совершил попытку суицида в виде самоподжога.

По факту случившегося проводится тщательная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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