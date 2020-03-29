Четверо детей в Приморье чуть не погибли от отравления угарным газом

29 Март 2020 2020-03-29T11:17:55+03:00

Все они были доставлены в больницу

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Четверо несовершеннолетних детей были доставлены в больницу Яковлевского района с симптомами отравления угарным газом. Причиной случившегося стало задымление в квартире.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, прибывшие по вызову в одно из сел Яковлевского района врачи скорой обнаружили в в доме четверых детей 2012, 2014, 2018 и 2019 годов рождения. У всех зафиксировался сильный кашель и общее отравление ядовитыми парами.

Медики оказали отравившимся угарным газом пострадавшим первую помощь и незамедлительно доставили их в местную больницу. Сейчас дети находятся в токсикологическом отделении.

По предварительным данным, причиной случившегося стало замыкание проводки в квартире, в которой находились дети. Сотрудникам пожарной службы предстоит установить все обстоятельства несчастного случая.

ИСТОЧНИК KP.RU