Четверо детей в Приморье чуть не погибли от отравления угарным газом
Четверо несовершеннолетних детей были доставлены в больницу Яковлевского района с симптомами отравления угарным газом. Причиной случившегося стало задымление в квартире.
Как рассказал источник в правоохранительных органах, прибывшие по вызову в одно из сел Яковлевского района врачи скорой обнаружили в в доме четверых детей 2012, 2014, 2018 и 2019 годов рождения. У всех зафиксировался сильный кашель и общее отравление ядовитыми парами.
Медики оказали отравившимся угарным газом пострадавшим первую помощь и незамедлительно доставили их в местную больницу. Сейчас дети находятся в токсикологическом отделении.
По предварительным данным, причиной случившегося стало замыкание проводки в квартире, в которой находились дети. Сотрудникам пожарной службы предстоит установить все обстоятельства несчастного случая.
ИСТОЧНИК KP.RU