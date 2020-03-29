2020-03-29T18:38:00+03:00
Общество

В нерабочую неделю газета «Комсомольская правда» во Владивостоке выходит в привычном режиме

Киоски «Пресса» работают во всех районах города. Ежедневно с вами сайт dv.kp.ru и эфиры радио «КП»
Галина КУЛИМБАЕВА
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«Комсомолка» продолжит работать для вас«Комсомолка» продолжит работать для васФото: Татьяна КЛАНОВЕЦ
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Жители Приморского края в нерабочую неделю не останутся без любимых газет, сайта и радио. Журналисты «Комсомольской правды» будут работать для вас в привычном режиме.

Напомним, президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, сделав исключение для СМИ. Мы будем работать для вас, газета будет выходить и распространяться привычным для вас способом.

Газета «Комсомольская правда» в Приморье, как и всегда, выйдет во вторник, среду и пятницу - это ежедневные выпуски. И, как и всегда, со среды в продаже еженедельник «ТВ-программа», а с четверга – «Толстушка».

Редакция и рекламный отдел остаются с вами на связи. Сайт ежедневно пополняется материалами. А на радио «Комсомольская правда» ежедневно с 8 до 10 утра утреннее шоу «Что приморцу хороШоу». Слушайте нас на 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске.

Как и раньше «Комсомольскую правду» можно будет купить в любом киоске «Пресса». Ранее правительство Приморья распорядилось закрыть на неделю кинотеатры, кафе, рестораны и торговые центры. Однако работы киосков печати эта мера не коснется.

- Правительство РФ утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях распространения коронавирусной инфекции, в который вошли, в том числе, печатные СМИ. В связи с этим к киоскам печати в Приморье не будут предъявляться требования о закрытии, - отметили в пресс-службе правительства региона.

Киоски печати продолжат работу Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Киоски печати продолжат работуФото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Как рассказала директор группы компаний «Владпресса» Екатерина Гурова, в некоторых регионах России действительно региональные власти пытались на время приостановить деятельность киосков печати, однако к Приморскому краю это не относится.

- Мы как работали, так планируем продолжать свою работу. Поэтому найти газету «Комсомольская правда» читатели смогут в любом из киосков, - отметила Екатерина Гурова.

Киоски печати продолжат работу Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Киоски печати продолжат работуФото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

От имени редакции «Комсомольская правда – Владивосток» призываем всех приморцев в ближайшие дни воспользоваться настоятельной рекомендацией медицинского сообщества оставаться дома и не покидать его без необходимости. Помните, что в группе риска - люди старшего поколения. Поэтому просим вас, молодые люди, позаботиться о своих родителях - предупредите их о необходимости самоизоляции, выясните, что им нужно, чтобы оставаться дома, и приобретите необходимые продукты и, конечно же, свежий номер «Комсомольской правды»!

В каждом номере «Комсомолки» только самая важная и полезная информация об эпидемии, мерах предосторожности, а также многое другое, что не даст вам скучать даже на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В нерабочую неделю газета «Комсомольская правда» во Владивостоке выходит в привычном режиме
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