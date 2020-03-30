Выход на лед во Владивостоке опасен для жизни
Администрация Владивостока, как обычно весной, обращается к жителям и гостям краевого центра с просьбой не выходить на некрепкий лед. В первую очередь просьба адресована любителям подледной рыбалки. Эта категория жителей Владивостока славится своей особенной безрассудностью.
Категорически запрещен выезд на лед всех видов автотранспорта. Согласно Закону Приморского края № 279-КЗ за выезд на лед нарушителей ждут штрафы: для граждан — от 1 до 3 тысяч, для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч, для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей.
Городские власти особо обращаются к родителям, педагогам и напоминают, что необходимо обращать пристальное внимание на то, чем заняты дети.
Телефон «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33. Единый телефон пожарных и спасателей: 101.
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ИСТОЧНИК KP.RU