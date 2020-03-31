2020-03-31T01:12:28+03:00
Общество

Стали известны подробности о семейной паре из Приморья, сбежавшей от карантина после поездки в Израиль

Нарушителям грозит штраф – до 100 тысяч рублей
Кристина ГРИН
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Наказание на нарушение условий карантина вскоре ужесточат.Наказание на нарушение условий карантина вскоре ужесточат.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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27 марта супружеская пара прилетела во Владивосток после путешествия в Израиль. Состояние здоровья у обоих было в норме, поэтому их отпустили домой на самоизоляцию. Однако позже у супругов появились признаки заболевания. Согласно предписаниям, они вызвали бригаду медиков, которая их госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус. Только вот в больнице они пробыли недолго - сбежали. Пока население переживало на счет беглецов с признаками вируса, полиция поспешила успокоить волнения в массах.

Силовики вместе с сотрудниками Роспотребнадзора и бригадой скорой помощи навестили пару в селе Воздвиженка. Ими оказались 41-летняя и 34-летний местные жители.

- Им выданы предписания, связанные с изоляцией по месту жительства в медицинское учреждение под наблюдение врачей продолжительностью 14 календарных дней с момента приезда из-за границы. Однако от госпитализации граждане отказались, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Теперь сотрудникам ведомства предстоит ежедневно проверять, находится ли пара по месту жительства или успела снова нарушить условия карантина. Кстати, это административное правонарушение. Губернатор Приморья отметил, что пока беглецам грозит штраф до 100 тысяч рублей, но вскоре наказание ужесточится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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