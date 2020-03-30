Приехавшая в Приморье из Израиля семейная пара сбежала от карантина по коронавирусу

Семейная пара из Уссурийска прилетела во Владивосток после поездки в Израиль 27 марта. Как и положено им сообщили о том, что в условиях эпидемии коронавируса придется провести 14 дней дома в изоляции. Уже на карантине у обоих ухудшилось состояние здоровья, поэтому они вызвали бригаду скорой помощи. Медики госпитализировали супругов с признаками заболевания в инфекционный госпиталь, который базируется во второй краевой клинической больнице №2. Только вот заточение оказалось для них задачей невыполнимой, и они сбежали из медучреждения. Ситуацию прокомментировал губернатор региона в эфире передачи «Прямой разговор».

- Они, правда, без подтвержденного диагноза «коронавирусная инфекция», просто с признаками заболевания. Но этого достаточно, чтобы люди находились на карантине, так как прибыли из-за рубежа, в данном случае из Израиля. Их данные переданы в правоохранительные органы, – обозначил Олег Кожемяко, глава Приморья.

По имеющимся данным, полиция уже выяснила местоположение нарушителей. Нашли их в поселке Воздвиженка. Силовики успели посетить их вместе с сотрудниками Роспотребнадзора и медиками.

- 43-летней женщине и 34-летнему мужчине выданы предписания, связанные с изоляцией по месту жительства в медицинское учреждение под наблюдение врачей продолжительностью 14 календарных дней с момента приезда из-за границы. Однако от госпитализации граждане отказались, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - В настоящее время сотрудники полиции ежедневно проверяют этих граждан по месту жительства.

Теперь паре, которая безалаберно отнеслась к выполнению условий карантина, грозит крупный штраф – до 100 тысяч рублей. А сам проступок попадет под классификацию – создание угрозы общественной безопасности. Кстати, сумма расплаты вскоре может заметно возрасти.

- И сейчас Госдума, Правительство России принимают меры по ужесточению наказания тех лиц, которые нарушают карантин, – готовятся поправки об увеличении до 1 миллиона рублей штрафа за нарушение карантинных правил. Однако здесь кроме юридической стороны встает и вопрос морали, совести – человек, не осознавая того, может подвергнуть опасности своих близких, знакомых, – сказал глава региона.

Свою позицию в данном вопросе обозначила и министр здравоохранения региона.

- Да, у нас правовое государство, и люди имеют право отказаться от медпомощи. Но в данной ситуации, когда речь идет о распространении инфекционного заболевания, эти права перестают действовать, так как страна стоит перед угрозой эпидемии. И свобода каждого человека заканчивается там, где начинается свобода другого – не заразиться, оставаться здоровым. От самосознания каждого многое зависит, – отметила Анастасия Худченко, министр здравоохранения края.

Напомним, что всего в Приморье подтверждено два случая заболевания COVID-19. Оба - завозные. Одна женщина прилетела во Владивосток после круизного путешествия по странам Европы и сразу ушла на карантин. Другая – сотрудник банка. После командировки в Мексику, она вернулась в город и еще три дня ходила на работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Закрытые торговые центры и магазины: как в Приморье следуют постановлению губернатора

Одни предприниматели находят лазейки в документах, другие прячут посетителей, но большинство все же законопослушны (подробности...)

Отмена мероприятий из-за коронавируса во Владивостоке: на «карантин» уходят театры, бассейны и музеи

Рассказываем о том, какие мероприятие отменили во Владивостоке из-за коронавируса (подробности...)

Зараженная коронавирусом сотрудница банка во Владивостоке еще три дня ходила на работу

Роспотребнадзор обнародовал результаты анализов людей, с которыми она успела вступить в контакт (читать дальше...)

В Приморье из-за коронавируса рекомендовали не собираться по 50 человек и больше

Заперт повлияет на работу кинотеатров, баров, кальянных и многих других развлекательных мест (подробности...)

В ТЕМУ

Первые заболевшие коронавирусом во Владивостоке: заражение подтверждено лабораторно

Первые заболевшие коронавирусом во Владивостоке вернулись в город из-за рубежа, сейчас они находятся в инфекционной больнице [видео]

Коронавирус в Приморье завезли из Мексики и из круиза по странам Европы

Оба пациента не входят в группу риска и путешествовали в одиночестве (подробности...)

Ученый из Приморья рассказал, что на самом деле «убьет» коронавирус

Оказалось, что ультрафиолет для COVID-19 практически смертелен [видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам

Редакция: (423) 230-22-56

Viber/WhatsApp: +7 924 000-10-03

Почта: vl@phkp.ru

Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-14