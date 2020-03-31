2020-03-31T08:25:04+03:00
Общество

У нас карантин: жители Владивостока сами закрыли «Леопардовую набережную»

Ответственные горожане решили побеспокоиться о здоровье окружающих [фото]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Вход на набережную перекрыли сигнальной лентой. Фото: Ольга ХомоваВход на набережную перекрыли сигнальной лентой. Фото: Ольга Хомова
Изменить размер текста:

«Леопардовая набережная», расположенная в районе бухты Патрокл во Владивостоке, 31 марта оказалась закрыта. Сигнальная лента натянута у входа на объект, а также вокруг детских площадок. Как уверяют очевидцы, к таким мерам предосторожности предприняли местные жители после выходных, когда горожане массово устремились на прогулки, вместо того, чтобы отсиживаться дома.

Все объекты закрыты. Фото: Ольга Хомова

Все объекты закрыты. Фото: Ольга Хомова

– У нас карантин!!! Уважаемые гости – сидите дома! Мы переживаем за свое и ваше здоровье, – отмечено в объявлениях, которые развешаны на Патрокле.

Горожан просят оставаться дома. Фото: Ольга Хомова

Горожан просят оставаться дома. Фото: Ольга Хомова

Стоит отметить, что в нерабочую неделю, которую местные власти и президент страны призывают провести дома, далеко не все жители края спешат самоизолироваться. Несмотря на опасность распространения коронавируса, в выходные приморцы устремились на шашлыки, на море и по магазинам. В общем, многие восприняли вынужденную меру, как каникулы или отпуск.

Напомним, в Приморье официально подтверждено 4 случая заражения коронавирусной инфекцией. Анализы еще одного пациента отправили для точной постановки диагноза в лаборатортю Новосибирска.

На детской площадке повесили объявления и натянули ленту. Фото: Ольга Хомова

На детской площадке повесили объявления и натянули ленту. Фото: Ольга Хомова

ПО ТЕМЕ:

Как на майские: вместо карантина Владивосток отправился по магазинам и на море, припарковаться негде

Единственное отличие, медицинских масок на улице стало больше [фото]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Причины выхода из квартиры во Владивостоке во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей
Во Владивостоке мужчина ударил сотрудника ФСБ ногой в плечо
Для тигров границ не существует. Полосатая хищница из Приморья прогулялась в Китай
У нас карантин: жители Владивостока сами закрыли «Леопардовую набережную»
Работа АО «Восточный Порт» налажена в условиях карантина
Режим работы почты в Приморье в период самоизоляции: как и что будет работать
Только четверо: Роспотребнадзор информирует по инфицированным COVID-19 в Приморье
Житель Владивостока, прилетевший из Англии, нарушил режим самоизоляции
Максимальная величина пособия для безработных Приморья увеличится до 12 130 рублей
«Сбербанк страхование» начала онлайн-прием документов на выплаты по всем видам страхования для граждан
18 махинаций совершил мошенник, находясь на зоне в Приморье
Половина приморцев, собиравшихся купить машину, отодвинула сроки приобретения
Ночной воришка, обчищавший магазины Арсеньева, отправился под суд
В Приморье решили синхронизировать благоустройство территорий и ремонт дорог
Нового начальника Управления МВД по Приморскому краю представили личному составу
Во Владивостоке без вести пропал Андрей в очках и берцах
Теперь только по показаниям – в Приморье закрыли бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус для здоровых
Стали известны подробности о семейной паре из Приморья, сбежавшей от карантина после поездки в Израиль
Туманно, облачно и скромный «плюс» - о погоде во Владивостоке на 31 марта 2020 года
Управление градостроительства и архитектуры Владивостока поделили на две части
Сбербанк и Okko запускают показы «Золотая Маска онлайн» в рамках проекта «Искусство онлайн»
Торговать масками начнут супермаркеты Приморья