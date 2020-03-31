У нас карантин: жители Владивостока сами закрыли «Леопардовую набережную»

31 Март 2020 2020-03-31T08:25:04+03:00

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«Леопардовая набережная», расположенная в районе бухты Патрокл во Владивостоке, 31 марта оказалась закрыта. Сигнальная лента натянута у входа на объект, а также вокруг детских площадок. Как уверяют очевидцы, к таким мерам предосторожности предприняли местные жители после выходных, когда горожане массово устремились на прогулки, вместо того, чтобы отсиживаться дома.

Все объекты закрыты. Фото: Ольга Хомова

– У нас карантин!!! Уважаемые гости – сидите дома! Мы переживаем за свое и ваше здоровье, – отмечено в объявлениях, которые развешаны на Патрокле.

Горожан просят оставаться дома. Фото: Ольга Хомова

Стоит отметить, что в нерабочую неделю, которую местные власти и президент страны призывают провести дома, далеко не все жители края спешат самоизолироваться. Несмотря на опасность распространения коронавируса, в выходные приморцы устремились на шашлыки, на море и по магазинам. В общем, многие восприняли вынужденную меру, как каникулы или отпуск.

Напомним, в Приморье официально подтверждено 4 случая заражения коронавирусной инфекцией. Анализы еще одного пациента отправили для точной постановки диагноза в лаборатортю Новосибирска.

На детской площадке повесили объявления и натянули ленту. Фото: Ольга Хомова

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ИСТОЧНИК KP.RU