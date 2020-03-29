Почти как в майские: жители Владивостока отказываются сидеть дома на карантине

Несмотря на постановление губернатора Приморского края об ограничительных мерах с 28 марта по 5 апреля, жители Владивостока, по всей видимости, не намерены сидеть дома. Так, в минувшую субботу, 28 марта, горожане, вопреки всем просьбам и обращениям, отправились на природу и прогулку по своим излюбленным местам. Некоторые даже восприняли вынужденные выходные – репетицией майских праздников и, собравшись с друзьями, жарили шашлыки.

Вирус – вирусом, а выходные по расписанию, решили жители Владивостока. Правда, если раньше горожане разбредались по торговым центрам, барам, ресторанам и кинотеатрам, то теперь самым доступным стала улица.

«Обзвонила более 10 заведений города. Представляете, все закрыты на карантин! Может быть кто-то знает работающее кафе?» - такие сообщения в социальных сетях, увы, не были вчера редки.

Однако найти открытое заведение теперь и правда задача не из легких – многие рестораны перешли на доставку. Поэтому Набережная Цесаревича, Токаревский маяк, набережная Спортивной гавани – эти излюбленные места жителей столицы ДФО были самыми посещаемыми. Забыли горожане и рекомендацию держаться на расстоянии друг от друга и воздерживаться от телесного контакта. А вот медицинских масок на улице стало больше.

«Вчера в районе Патрокла негде было встать. Все заставлено машинами. Кое-где большие компании даже жарили шашлыки. Такое ощущение, что у нас не карантин, а репетиция майских праздников», - поделилась одна из жительниц Владивостока.

Такая же история повторилась и на других пляжах города – Шамора, Стеклянуха, Чайка. Даже холодный ветер не стал помехой для любителей морского воздуха.

Между тем, ограничительные меры были введены в целях прекращения распространения вируса COVID-19, который с огромной скоростью захватил весь мир. Мы призываем граждан все же прислушаться к просьбам и воздержаться от посещения общественных мест, а также мест массового скопления людей.

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