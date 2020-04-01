2020-04-01T08:17:31+03:00
Общество

Выезд на дачу во время полной самоизоляции в Приморье: кому разрешен и что ждет нарушителей режима

Можно ли уехать на дачу в режиме полной самоизоляции в Приморском крае? Какие могут быть штрафы за нарушение действующего режима?
Константин МИХАЙЛОВ
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От поездок на дачу сейчас лучше воздержатьсяОт поездок на дачу сейчас лучше воздержатьсяФото: Милана СОКОЛ
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В Приморье 31 марта введен режим полной самоизоляции из-за коронавируса. Можно ли ездить на дачу во время самоизоляции в Приморье? Многие жители приморских городов хотели бы переждать тревожное время на своих дачных участках. Но ответ на этот вопрос их вряд ли обрадует.

Можно ли в период режима самоизоляции отправиться на дачу?

В постановлении «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции» говорится, что гражданам, проживающим на территории Приморского края, следует не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

1. обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2. следования к месту (от места) работы;

3. следования к ближайшему месту приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством;

4. выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

5. выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Поездка на дачу к случаям-исключениям не относится. Соответственно, на дачи в период самоизоляции выезжать не следует.

Краевые власти также подтвердили “Комсомольской правде - Владивосток”, что поездка на дачу в период действия режима полной самоизоляции является нарушением. О том, что ждет нарушителей режима читайте в нашем материале, посвященном этой теме.

И помните, что люди старшего поколения находятся в группе риска по коронавирусу. Поскольку именно они чаще всего и ездят на дачи, этот запрет в нынешнем сезоне особенно актуален. Мы настоятельно просим молодых людей связаться со своими пожилыми родственниками и объяснить им, что некоторое время выезд на дачу опасен, лучше оставаться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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