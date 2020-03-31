2020-03-31T13:43:12+03:00
Общество

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Приморье: какие штрафы предусмотрены

Рассказываем, что грозит за нарушение домашнего режима самоизоляции в Приморье
Милана СОКОЛ
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За нарушение режима самоизоляции без уважительных причин грозит наказаниеЗа нарушение режима самоизоляции без уважительных причин грозит наказаниеФото: Милана СОКОЛ
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Режим полной самоизоляции 31 марта официально введен в Приморье. Такое решение принял оперативный штаб для предотвращения распространения на территории края новой коронавирусной инфекции. С этого дня власти усиливают контроль за нарушение домашнего режима самоизоляции. Рассказываем, какие меры применяются в отношении нарушителей домашнего режима.

Законом РФ предусмотрено наказание за нарушение гражданином санитарно-эпидемиологических правил. Так, за действия, которые привели к массовому заражению людей, могут лишить свободы на целый год. Если же по вине подозреваемого человек не только заразился, но и погиб – свободу ограничат на срок до 5лет.

– Также граждане, которые нарушили режим карантина или самоизоляции, могут быть привлечены и к административной ответственности. За первичное нарушение режима физлицам – штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Если же поймают повторно – от 150 до 300 тысяч рублей. Должностным и юрлицам штраф за первое нарушение от 50 до 150 тысяч, при повторном нарушении — до 500 тысяч рублей,– прокомментировала пресс-службы правительства Приморского края.

Во время режима полной самоизоляции выход из дома разрешен лишь в нескольких случаях: при необходимости экстренной помощи (медицинской или иной), для покупки продуктов в ближайшем магазине, выгула питомца и поездки на работу, в случае, если предприятие не перешло на «удаленку». Так что о долгих пеших прогулках, поездках на природу и праздных шатаниях по улицам – нужно забыть. Не только ради своей безопасности, но и ради здоровья окружающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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