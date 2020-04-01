2020-04-01T08:44:08+03:00
Общество

Эвакуированные через Приморье китайцы уже покинули регион

Появление иностранцев в защитных костюмах встревожило местных жителей [фото]
Милана СОКОЛ
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Граждане КНР уехали из Приморья. Фото: пресс-служба правительства краяГраждане КНР уехали из Приморья. Фото: пресс-служба правительства края
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Граждане КНР, фото и видео с которыми облетело уже все паблики Приморья, покинули регион. Жители Поднебесной, замеченные в аэропорту Владивостока в защитных костюмах, стали причиной беспокойства очевидцев. Правительство Приморского рая края прокомментировало, что все прилетевшие иностранцы уже покинули регион.

Иностранцев эвакуировали через Владивосток. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Иностранцев эвакуировали через Владивосток. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Региональные власти объяснили, что рейс с иностранцами прилетел утром из Москвы. Граждан КНР из аэропорта доставили в пункт пропуска Пограничный, после чего они на автобусах проследовали на родину.

Граждане Поднебесной покинули Россию. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Граждане Поднебесной покинули Россию. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Россия с 27 марта полностью закрыла международное авиасообщение. Отдельные рейсы выполняются для эвакуации граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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