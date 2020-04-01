Эвакуированные через Приморье китайцы уже покинули регион
Граждане КНР, фото и видео с которыми облетело уже все паблики Приморья, покинули регион. Жители Поднебесной, замеченные в аэропорту Владивостока в защитных костюмах, стали причиной беспокойства очевидцев. Правительство Приморского рая края прокомментировало, что все прилетевшие иностранцы уже покинули регион.
Иностранцев эвакуировали через Владивосток. Фото: пресс-служба правительства Приморского края
Региональные власти объяснили, что рейс с иностранцами прилетел утром из Москвы. Граждан КНР из аэропорта доставили в пункт пропуска Пограничный, после чего они на автобусах проследовали на родину.
Граждане Поднебесной покинули Россию. Фото: пресс-служба правительства Приморского края
Россия с 27 марта полностью закрыла международное авиасообщение. Отдельные рейсы выполняются для эвакуации граждан.
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ИСТОЧНИК KP.RU