Всех прибывающих в Приморье из-за границы отправят в специальные обсерваторы

1 Апр 2020 2020-04-01T11:58:00+03:00

Первыми на себе испытают новую меру прибывшие из Таиланда

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14-дневный карантин на дому для всех приезжающих из-за границы в Приморье граждан заменят на более строгую меру. Теперь всех прилетевших посадят на две недели в обсерватор.

Первыми на себе испытают обсерватор те, кто прилетит 2 апреля из Бангкока. Ночной рейс прибывает в 2:10, на нем более 170 пассажиров, всех их отправят в санаторий «Сахарный ключ» в районе станции Спутник.

- Решение принято, мы обязаны его исполнять, поэтому все прибывающие из-за рубежа будут доставлены на автобусах и помещены на карантин в обсерватор, – сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Поэтому оперативный штаб по борьбе с коронавирусом просит родственников – не встречать приезжающих в аэропорту.

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ИСТОЧНИК KP.RU