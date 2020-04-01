Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 1 апреля 2020 года: режим самоизоляции и первое исцеление зараженной

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 1 апреля 2020 года. Важно – власти Приморья ввели режим полной самоизоляции. Это значит, что теперь на улицу можно выходить только по острой необходимости. Либо, если вам нужна экстренная помощь, либо за продуктами и на работу из списка официально разрешенных правительством. Это очередное вынужденное ужесточение мер по предотвращению заражения коронавирусом.

По данным регионального Роспотребназора, на территории Приморского края официально подтверждены 4 случая заражения коронавирусом. На минувшей неделе в инфекционную больницу госпитализировали двух женщин. Одна прилетела во Владивосток из Мексики, вторая была в круизном путешествии по странам Европы. Вместе с ними в больнице сейчас лежат 34 человека. Это те, с кем заболевшие контактировали, а также один «подозрительный» пациент, чьи результаты еще не вернулись из лаборатории Новосибирска.

31 марта число зараженных в крае увеличилось до 4. Новые пациенты – 60 -летний житель Артема, чья супруга уже находится в госпитале на лечении от коронавируса, и 44-летняя жительница Михайловского района.

Последний день марта стал знаменательным для Приморья. Из больницы выписали первого пациента с диагнозом «коронавирус». Выздороветь удалось девушке, которая прилетела во Владивосток из Мексики. В пресс-службе правительства отмечают, что у нее была легкая форма заболевания.

- После 10 дней лечения оба ее теста на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат, – сообщили врачи.

Кстати, сейчас в крае на самоизоляции дома и под наблюдением врачей находятся больше 4 тысяч человек.

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