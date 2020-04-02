2020-04-02T03:26:51+03:00
Общество

Отделения Почты России будут работать в стандартном режиме

Уточнить время работы ближайшего почтового отделения можно по бесплатному номеру: 8-800-1-000-000
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2 и 3 апреля отделения Почты России будут работать в установленном режиме. Уточнить время работы ближайшего почтового отделения можно в мобильном приложении, на сайте Почты России или по бесплатному номеру: 8-800-1-000-000.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения. Во время ожидания необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра. На пол будет нанесена соответствующая разметка.

Почта России предпринимает меры для защиты здоровья сотрудников и клиентов компании. Начальники почтовых отделений контролируют самочувствие персонала. Создана онлайн-форма оперативного сбора информации, через которую начальники отделений ежедневно информируют оперативный штаб о состоянии здоровья сотрудников. Во всех отделениях регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений. Расширяется выдача масок и санитайзеров персоналу, в первую очередь снабжаются почтовые отделения в регионах с наиболее высоким уровнем распространения вируса.

Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате. Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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