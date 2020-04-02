2020-04-02T12:57:47+03:00
Общество

11-летний мальчик из Приморья, рискуя жизнью, спас из огня братьев и отца

Сотрудники МЧС по достоинству оценили храбрость и мужество маленького героя
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Ночной пожар мог унести жизни 4 человекНочной пожар мог унести жизни 4 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

11-летний Сергей Чернецов, житель приморского села Татьяновка вытащил из горящего дома двух младших братьев и помог выбраться отцу. Пожар случился 6 марта в жилом здании (общей площадью 50 кв. м.) на улице имени Арсеньева. Сергей проснулся в 3 часа ночи от запаха гари. Квартира была уже задымлена. Горела мебель на кухне. Увидев, что пламя распространяется по помещениям, мальчик бросился будить родных. Затем он открыл окно спальной комнаты и помог забраться на подоконник четырехлетнему Даниле и шестилетнему Никите. Когда братья были в безопасности, третьеклассник помог выбраться из горящего дома и отцу. После чего Сергей побежал за помощью к соседям, которые вызвали пожарных.

Пожар ликвидировали сотрудники 23-й и 60-й пожарных частей 20-го пожарно-спасательного отряда МЧС России. Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Приморскому краю, действия мальчика спасатели приравняли к действиям профессиональных пожарных.

— Мальчик грамотно оценил обстановку и спас своих близких, поступил, как настоящий герой!, — отметил начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Спасскому городскому округу Денис Ткаченко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
11-летний мальчик из Приморья, рискуя жизнью, спас из огня братьев и отца
МТС покажет прямую трансляцию выступления The Hatters
Режим работы общественного транспорта во Владивостоке во время полной самоизоляции: как будет работать
В Приморье начинают вешать штрихкоды на больных людей
Можно ли ездить на работу во Владивостоке в период полной самоизоляции?
Инвестиции АО «Восточный Порт» на светодиодное освещение составили около 20 млн рублей
Мода и дизайн Владивостока против коронавируса! Преподаватели ВГУЭС шьют медицинские маски
Lexus LX 570 уйдет с молотка во Владивостоке
Специальная разметка для магазинов в Приморье: что предпринимает бизнес в период самоизоляции
Стали известны конкретные цифры масштабного выброса мазута в Находке
Он был за рулем Toyota Prius: таксист во Владивостоке ударил пассажирку по лицу и пригрозил ей пистолетом
Лихач заработал в Приморье 134 штрафа за скорость
Девушку из Владивостока шантажировали интимными фотографиями
Городские власти начали ремонт трех подпорных стен во Владивостоке
Бизнес Приморья получит трехмесячную отсрочку оплаты аренды за краевое имущество
Отделения Почты России будут работать в стандартном режиме
800 тысяч марлевых повязок привезли в Приморский край
Выплаты пенсий в Приморье произведут в обычные сроки
Аварийность на дорогах Приморья резко упала
Элитный Lexus во Владивостоке выставили на торги из-за невыплаченного кредита
В Приморье заблокировали сайт с поддельными дипломами
Хотел выгулять собаку, но пропал без вести: во Владивостоке разыскивают мужчину
До +15 градусов тепла в Приморье: синоптики о температуре в ближайшие сутки
Отсрочка по налогам из-за коронавируса во Владивостоке 2020: какие предприятия получат и на какой период
МФЦ во Владивостоке в срочном порядке выдали паспорта и перешли на "удаленку"
Всех прибывающих в Приморье из-за границы отправят в специальные обсерваторы
Самоизоляция бетонными блоками: во Владивостоке закрыли проезд к популярному месту отдыха
Полиция в Приморье может потребовать гражданина на улице вернуться домой
#БудьДома - МТС запустил новый пакет сервисов для всех кто дома