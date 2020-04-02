11-летний мальчик из Приморья, рискуя жизнью, спас из огня братьев и отца

2 Апр 2020 2020-04-02T12:57:47+03:00

Изменить размер текста: A A

11-летний Сергей Чернецов, житель приморского села Татьяновка вытащил из горящего дома двух младших братьев и помог выбраться отцу. Пожар случился 6 марта в жилом здании (общей площадью 50 кв. м.) на улице имени Арсеньева. Сергей проснулся в 3 часа ночи от запаха гари. Квартира была уже задымлена. Горела мебель на кухне. Увидев, что пламя распространяется по помещениям, мальчик бросился будить родных. Затем он открыл окно спальной комнаты и помог забраться на подоконник четырехлетнему Даниле и шестилетнему Никите. Когда братья были в безопасности, третьеклассник помог выбраться из горящего дома и отцу. После чего Сергей побежал за помощью к соседям, которые вызвали пожарных.

Пожар ликвидировали сотрудники 23-й и 60-й пожарных частей 20-го пожарно-спасательного отряда МЧС России. Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Приморскому краю, действия мальчика спасатели приравняли к действиям профессиональных пожарных.

— Мальчик грамотно оценил обстановку и спас своих близких, поступил, как настоящий герой!, — отметил начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Спасскому городскому округу Денис Ткаченко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU