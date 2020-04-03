2020-04-03T06:53:45+03:00
Происшествия

У рухнувшего в Шкотовском районе моста появится объезд

Сейчас движение по аварийному мосту закрыто, а объезд осуществляется через Партизанск
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Проезд через аварийный мост сейчас запрещен. Фото: предоставлено читателями.Проезд через аварийный мост сейчас запрещен. Фото: предоставлено читателями.
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В Приморье после обрушения очередного моста в Шкотовском районе дорожные службы соорудят объезд. Сейчас движение по конструкции запрещено, а объезд аварийного участка осуществляется через Партизанск.

Как писала "Комсомолка", еще один мост рухнул в Приморье 3 апреля. В этот раз не устояла конструкция через реку Суходол. ЧП случилось в районе села Романовка. Из-за обрушения заблокирован проезд во всех направлениях. Предполагается, что мост не рухнул после проезда грузовой машины, ранее на мосту было введено ограничение для проезда большегрузов, так как он признан аварийным.

Сейчас движение перекрыто, транспорт движется через Партизанск. На место выехали специалисты, которые обследуют аварийный мост и определят альтернативные пути объезда, а также возможность восстановления пролета сооружения.

Дорожники рассматривают два варианта: объезд со стороны Романовки или через технологический проезд в районе строящейся дороги, который при необходимости будет дооборудован для проезда. Кстати, в прошлом году начато проектирование нового моста, проект уже готовится к экспертизе в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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