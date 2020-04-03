В Приморье обрушился мост вместе с машиной
Еще один мост рухнул в Приморье 3 апреля. В этот раз не устояла конструкция через реку Суходол. ЧП случилось в районе Романовки. Из-за обрушения заблокирован проезд во всех направлениях.
Обрушилось несколько пролетов моста. Фото: предоставлено очевидцами
Несколько пролетов моста провалились прямо во время движения автомобиля. По предварительной информации, экипаж Toyota Prius серьезно не пострадал.
ЧП произошло на мосту через реку Суходол. Фото: предоставлено очевидцами
– Специалисты уже выехали на место, чтобы определить альтернативные пути, по которым можно оборудовать временный объезд для легковых машин. Проезд для грузового транспорта и так был запрещен. Параллельно будет определено, можно ли пустить легковые машины хотя бы по одной полосе аварийного моста,– сообщили в Примавтодоре.
По сообщениям очевидцев, проезда нет ни в сторону Большого Камня, ни в сторону Находки. Однако особо отчаянные, не дожидаясь приезда специалистов, рискуют использовать оставшуюся полосу на аварийном мосту.
Напомним, буквально на прошлой неделе, не выдержал нагрузку и аварийный мост в Фокино. Движение пришлось полностью перекрыть,а транспорт пустить в объезд через городские улицы.
В Романовке рухнул мост, но особо смелые проезжают по оставшейся части конструкции.Видео: предоставлено очевидцами
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Аварийный мост в Фокино полностью перекрыли
Транспорт отправляют в объезд через второстепенные городские улицы [фото]
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам
Редакция: (423) 230-22-56
Viber/WhatsApp: +7 924 000-10-03
Почта: vl@phkp.ru
Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU