2020-04-03T06:12:37+03:00
Происшествия

В Приморье обрушился мост вместе с машиной

Движение в районе Романовки заблокировано [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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В момент происшествия на мосту находился автомобиль.Фото: предоставлено очевидцамиВ момент происшествия на мосту находился автомобиль.Фото: предоставлено очевидцами
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Еще один мост рухнул в Приморье 3 апреля. В этот раз не устояла конструкция через реку Суходол. ЧП случилось в районе Романовки. Из-за обрушения заблокирован проезд во всех направлениях.

Обрушилось несколько пролетов моста. Фото: предоставлено очевидцами

Обрушилось несколько пролетов моста. Фото: предоставлено очевидцами

Несколько пролетов моста провалились прямо во время движения автомобиля. По предварительной информации, экипаж Toyota Prius серьезно не пострадал.

ЧП произошло на мосту через реку Суходол. Фото: предоставлено очевидцами

ЧП произошло на мосту через реку Суходол. Фото: предоставлено очевидцами

– Специалисты уже выехали на место, чтобы определить альтернативные пути, по которым можно оборудовать временный объезд для легковых машин. Проезд для грузового транспорта и так был запрещен. Параллельно будет определено, можно ли пустить легковые машины хотя бы по одной полосе аварийного моста,– сообщили в Примавтодоре.

По сообщениям очевидцев, проезда нет ни в сторону Большого Камня, ни в сторону Находки. Однако особо отчаянные, не дожидаясь приезда специалистов, рискуют использовать оставшуюся полосу на аварийном мосту.

Напомним, буквально на прошлой неделе, не выдержал нагрузку и аварийный мост в Фокино. Движение пришлось полностью перекрыть,а транспорт пустить в объезд через городские улицы.

В Романовке рухнул мост, но особо смелые проезжают по оставшейся части конструкции.Видео: предоставлено очевидцами

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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