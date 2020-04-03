В Приморье обрушился мост вместе с машиной

Еще один мост рухнул в Приморье 3 апреля. В этот раз не устояла конструкция через реку Суходол. ЧП случилось в районе Романовки. Из-за обрушения заблокирован проезд во всех направлениях.

Обрушилось несколько пролетов моста. Фото: предоставлено очевидцами

Несколько пролетов моста провалились прямо во время движения автомобиля. По предварительной информации, экипаж Toyota Prius серьезно не пострадал.

ЧП произошло на мосту через реку Суходол. Фото: предоставлено очевидцами

– Специалисты уже выехали на место, чтобы определить альтернативные пути, по которым можно оборудовать временный объезд для легковых машин. Проезд для грузового транспорта и так был запрещен. Параллельно будет определено, можно ли пустить легковые машины хотя бы по одной полосе аварийного моста,– сообщили в Примавтодоре.

По сообщениям очевидцев, проезда нет ни в сторону Большого Камня, ни в сторону Находки. Однако особо отчаянные, не дожидаясь приезда специалистов, рискуют использовать оставшуюся полосу на аварийном мосту.

Напомним, буквально на прошлой неделе, не выдержал нагрузку и аварийный мост в Фокино. Движение пришлось полностью перекрыть,а транспорт пустить в объезд через городские улицы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="450" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/770550" frameborder="0"></iframe> В Романовке рухнул мост, но особо смелые проезжают по оставшейся части конструкции.Видео: предоставлено очевидцами

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Аварийный мост в Фокино полностью перекрыли

Транспорт отправляют в объезд через второстепенные городские улицы [фото]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам

Редакция: (423) 230-22-56

Viber/WhatsApp: +7 924 000-10-03

Почта: vl@phkp.ru

Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU