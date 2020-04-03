2020-04-03T11:03:14+03:00
Общество

Наталья Бондаренко, министр образования, о режиме работы школ в Приморье в период самоизоляции: «Дети приступят к учебе 6 апреля»

Министр образования Наталья Бондаренко рассказала, как будут работать школы в Приморье в период самоизоляции
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Наталья Бондаренко приходила в гости на радио "КП"Наталья Бондаренко приходила в гости на радио "КП"
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Приморские школьники 6 апреля выйдут с неожиданно затянувшихся в этом году весенних каникул. Правда, далеко идти им для этого в прямом смысле не придется. Как рассказала министр образования Наталья Бондаренко о режиме работы школ в Приморье в период самоизоляции: весь образовательный процесс как минимум до 30 апреля будет протекать дистанционно. По словам представителя краевого правительства, педагоги могут также работать не выходя из дома.

- Образовательные учреждения будут работать с 6 по 30 апреля в Приморье. Школьники приступят к учебе в дистанционном формате. Педагоги также смогут вести профессиональную деятельность из дома.

Напомним, что на плановые каникулы школьники вышли еще 23 марта. Но в связи с объявленной по всей России нерабочей неделей, отдых немного затянулся. Зато у руководства школ и преподавателей было больше времени для того чтобы настроить все необходимое для перехода на дистанционное обучение. Единственные школы, которые продолжат работу в в своих стенах - малокомплектные. Как правило в них обучается от пяти до пятидесяти учеников, но в классах бывает буквально по три человека. Представители школ утверждают, что им нет никакого смысла уходить на «удаленку».

Школьники из Приморья, которым положено питание за счет государства, получают бесплатные продуктовые наборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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