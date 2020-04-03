2020-04-03T12:42:05+03:00
Общество

Наталья Бондаренко, министр образования, о режиме работы детских садов в Приморье в период самоизоляции: «Дежурные группы планируем увеличить»

Министр образования Наталья Бондаренко рассказала, как будут работать детские сады в Приморье в период самоизоляции
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Категории работников, которые могут оставить ребенка в садике, перечислены в указе президентаКатегории работников, которые могут оставить ребенка в садике, перечислены в указе президентаФото: Иван МАКЕЕВ
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На сегодняшний день в детских садах Приморья сформированы специальные дежурные группы для детей, чьи родители не могут покидать свои рабочие места. Поскольку по данной системе учреждения начали работать относительно недавно - с 30 марта, то пока что в ней замечены некоторые недостатки. Например, как рассказала министр образования Наталья Бондаренко о режиме работы детских садов в период самоизоляции, дежурные группы необходимо корректировать.

- Образовательные учреждения будут работать с 6 по 30 апреля в Приморье. В детских садах планируется скорректировать количество дежурных групп в сторону увеличения – конкретное количество каждый муниципалитет сформирует самостоятельно исходя из существующих потребностей.

Напомним, что все категории работников, которые могут оставить ребенка в садах, перечислены в указе президента. К ним относятся сотрудники непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также ряд других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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