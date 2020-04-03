2020-04-03T13:03:46+03:00
Общество

Объяснительная для выхода из дома во время самоизоляции во Владивостоке: справка, без которой нельзя выходить на улицу

Предлагаем скачать наш шаблон объяснительной для выхода из дома во время самоизоляции во Владивостоке
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Рассказываем, как оформить объяснительную для выхода из дома, и что в ней нужно написатьРассказываем, как оформить объяснительную для выхода из дома, и что в ней нужно написатьФото: Мария ЛЕНЦ
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В Приморье продлен режим полной самоизоляции. Выходить из дома можно только если это поход в ближайший магазин, аптеку или до места работы. Но даже в этом случае нужно иметь самостоятельно составленную объяснительную, чтобы обезопаасить себя и избежать штрафных санкций. Предлагаем читателям воспользоваться нашим шаблоном, составленным при помощи юристов.

Во время действия режима полной самоизоляции выйти из дома можно только в определенных случаях: до ближайшего магазина, аптеки, поехать на работу и обратно, если ваше предприятие не входит в список тех, кому надлежит закрыться. Кстати, в этом случае на работе вам должны выдать специальный пропуск. Оформляется он работодателем – скачивается стандартный бланк, заполняются личные данные сотрудника, ставится печать. Затем уже организация передает списки в правительство, а вам будет положен специальный пропуск. Такая система заработает в Приморье со дня на день.

А если возникла особая ситуация. По которой вам нужно выйти из дома, но пропуска на перемещение по городу нет? Например, нужно забрать ребенка, привезти продукты престарелым родителям. Подчеркнем – это должна быть веская причина, а, скажем, не выезд на шашлыки.

Шаблон объяснительной записки на время действия режима полной самоизоляции.

Шаблон объяснительной записки на время действия режима полной самоизоляции.

«Комсомольская правда» проконсультировалась с юристами и подготовила образец типовой объяснительной. Вы можете скачать его с нашего сайта, распечатать и заполнить, или переписать от руки.

В объяснительной обязательно должны быть имя, фамилия, отчество, паспортные данные с пропиской. Далее указываете причину. Внизу ставите дату и подпись. Очевидно, каждый раз, когда вы выходите из дома, вам придется писать новую бумагу, потому что меняется дата и причина. Если у вас будет такой документ, не придется давать объяснения устно, долго заполнять бумаги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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