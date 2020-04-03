Объяснительная для выхода из дома во время самоизоляции во Владивостоке: справка, без которой нельзя выходить на улицу

3 Апр 2020 2020-04-03T13:03:46+03:00

Рассказываем, как оформить объяснительную для выхода из дома, и что в ней нужно написать Фото: Мария ЛЕНЦ

Предлагаем скачать наш шаблон объяснительной для выхода из дома во время самоизоляции во Владивостоке

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В Приморье продлен режим полной самоизоляции. Выходить из дома можно только если это поход в ближайший магазин, аптеку или до места работы. Но даже в этом случае нужно иметь самостоятельно составленную объяснительную, чтобы обезопаасить себя и избежать штрафных санкций. Предлагаем читателям воспользоваться нашим шаблоном, составленным при помощи юристов.

Во время действия режима полной самоизоляции выйти из дома можно только в определенных случаях: до ближайшего магазина, аптеки, поехать на работу и обратно, если ваше предприятие не входит в список тех, кому надлежит закрыться. Кстати, в этом случае на работе вам должны выдать специальный пропуск. Оформляется он работодателем – скачивается стандартный бланк, заполняются личные данные сотрудника, ставится печать. Затем уже организация передает списки в правительство, а вам будет положен специальный пропуск. Такая система заработает в Приморье со дня на день.

А если возникла особая ситуация. По которой вам нужно выйти из дома, но пропуска на перемещение по городу нет? Например, нужно забрать ребенка, привезти продукты престарелым родителям. Подчеркнем – это должна быть веская причина, а, скажем, не выезд на шашлыки.

Шаблон объяснительной записки на время действия режима полной самоизоляции.

«Комсомольская правда» проконсультировалась с юристами и подготовила образец типовой объяснительной. Вы можете скачать его с нашего сайта, распечатать и заполнить, или переписать от руки.

В объяснительной обязательно должны быть имя, фамилия, отчество, паспортные данные с пропиской. Далее указываете причину. Внизу ставите дату и подпись. Очевидно, каждый раз, когда вы выходите из дома, вам придется писать новую бумагу, потому что меняется дата и причина. Если у вас будет такой документ, не придется давать объяснения устно, долго заполнять бумаги.

ИСТОЧНИК KP.RU