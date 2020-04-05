Над Приморьем циклон: погода на 5 апреля

5 Апр 2020 2020-04-05T03:22:07+03:00

Второй весенний месяц теплом особо не радует

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Сегодня, 5 апреля, как сообщает Примпогода, в Приморье погоду определяет циклон. На территории края облачно, ожидаются осадки, утром в отдельных районах сильные. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха 0...+9°C.

В Уссурийске облачно, утром небольшой снег с вероятностью 60%. На дорогах — гололедица, снежный накат. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +5...+7°C.

В Находке также облачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +5...+7°C.

В столице российского Дальнего Востока облачно, утром вероятность слабого снега — 30 %. Ветер северный, северо-западный сильный, утром очень сильный. Температура воздуха +4...+6°C.

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ИСТОЧНИК KP.RU