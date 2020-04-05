2020-04-05T05:29:06+03:00
Общество

Видеофейк из Уссурийска потянул на «уголовку»

Если еще несколько дней назад речь шла только об административной ответственности, то теперь правоохранители заговорили о более серьезном наказании
Константин МИХАЙЛОВ
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Беседа в полиции. Скриншот видео с сайта УМВД России по Приморскому краюБеседа в полиции. Скриншот видео с сайта УМВД России по Приморскому краю
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В связи с тем, что в действиях молодого человека, изготовившего видеофейк о якобы заболевших на заводе в Уссурийске людях, усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Об этом сообщил сайт Управления МВД России по Приморскому краю.

Как уже ранее писала "Комсомолка", полицейские установили личность 28-летнего жителя Уссурийска, изготовившего видео с ложной информацией. Парень полностью признал свою вину и сообщил что раскаивается. Был составлен протокол по части 10 статьи 13.15 КоАП РФ. «Шутнику» грозил штраф в размере до трехсот тысяч рублей. По какой уголовной статье сейчас будет проходить мужчина сайт ведомства не уточняет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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