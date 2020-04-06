Приморские следователи МВД в прошлом году привлекли к уголовной ответственности почти 4500 человек

6 Апр 2020 2020-04-06T04:05:18+03:00

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Следственное управление УМВД России по Приморскому краю опубликовало некоторые данные о своей работе в прошлом году. Это произошло в день, когда управление отмечает 57 лет со дня создания службы. 6 апреля 1963 года Президиум Верховного Совета СССР наделил Министерство охраны общественного порядка (позднее МВД) правом производить предварительное следствие. Сегодня около 80% составов преступлений, по делам о которых предварительное следствие обязательно, это работа следователей органов внутренних дел.

В 2019 году следователи органов внутренних дел Приморья направили в суд более 4000 уголовных дел и привлекли к уголовной ответственности 4487 граждан. Окончили расследование более 4811 уголовных дел. В суд направлено 14 уголовных дел в отношении организованных групп, совершивших 99 эпизодов преступной деятельности. Привлечено к уголовной ответственности 47 граждан, входящих в состав организованных преступных групп.

Руководит Следственным управлением УМВД России по Приморскому краю полковник юстиции Оксана Головащенко. До недавнего времени она занимала должность главы всей приморской полиции. В 2011 году Головащенко стала единственной женщиной в крае, возглавлявшей территориальный отдел МВД — отдел внутренних дел по Пожарскому муниципальному району.

Сегодня Оксана Николаевна поздравила сотрудников и ветеранов службы с днем рождения следственной службы, поблагодарила людей за добросовестный труд, пожелала крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов.

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ИСТОЧНИК KP.RU