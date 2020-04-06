2020-04-06T08:58:04+03:00
Общество

Житель Приморья убил женщину, а за что забыл

Преступление произошло в селе Нововарваровка, когда сожители распивали алкоголь
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Решается вопрос о помещении подозреваемого в СИЗОРешается вопрос о помещении подозреваемого в СИЗОФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Тело мертвой 37-летней женщины с колото-резанными ранами было обнаружено 4-го апреля в доме на улице Кубанская в селе Нововарваровка Анучинского района Приморья. Полиция задержала подозреваемого в преступлении — 31-летнего сожителя убитой.

Мужчина рассказал, что выпивал со своей подругой, когда возник конфликт. Разозлившись на женщину, гражданин нанес ей несколько ударов ножом. Причину ссоры вспыльчивый собутыльник вспомнить так и не смог.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ УК РФ (убийство). Идет расследование. Решается вопрос о заключении подозреваемого в следственный изолятор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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