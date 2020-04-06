2020-04-06T10:13:08+03:00
Общество

Ростелеком отрапортовал о том, что «Устранение цифрового неравенства» в Приморье завершено

В прошлом году жители приморских сел и поселков почти 532 тысячи раз воспользовались точками доступа к Wi-Fi
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Точку доступа к Интернет УЦН. Фото: предоставлено "Ростелеком"Точку доступа к Интернет УЦН. Фото: предоставлено "Ростелеком"
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Компания «Ростелеком» полностью завершила в Приморском крае проект «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Как сообщает пресс-служба крупнейшего в России провайдера цифровых услуг, «Ростелеком» выполнил работы по федеральному проекту на территории края в полном объеме. Было проложено более 1189 километров волоконно-оптических линий связи в регионе. В 2019 году компания подключила 39 бесплатных точек коллективного доступа в Интернет. Теперь их общее количество в крае — 120. И жители 120 населенных пунктов в тридцати муниципальных образованиях региона могут пользоваться цифровыми услугами.

Чтобы подключиться к Интернету через точку доступа УЦН пользователю нужно пройти аутентификацию с помощью телефонного звонка на бесплатный номер, СМС или через подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Каждая из точек Wi-Fi действует в радиусе до 100 метров. Размещены они таким образом, чтобы в зону охвата попали социально значимые объекты: школы, библиотеки и больницы.

— Теперь перспектива развития телекоммуникационной инфраструктуры появилась и в малых населенных пунктах края, где численность жителей составляет от 250 до 500 человек, — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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