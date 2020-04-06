На китайский рынок в Уссурийске приехал зараженный короновирусом гражданин КНР

6 Апр 2020 2020-04-06T18:52:04+03:00

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Решением оперативного штаба Приморского края закрыт китайский рынок в Уссурийске. Выяснилось, что гражданин гражданин Китая с подтвержденным диагнозом «коронавирус» приехал в Приморье и успел пообщаться на территории рынка со своими земляками.

Сам заболевший и еще несколько человек с ним уже уехали в Китай. А вот самый крупный китайский рынок Приморья теперь на карантине. Более 150 вероятных контакторов получили уведомления об обязательном карантине и размещены на территории рынка в местных гостиницах. Контроль осуществляют сотрудники органов внутренних дел, Роспотребнадзора и местные власти.

На территории Уссурийска последние несколько дней через Приморье в Китай шла эвакуация граждан этой страны, которые прибывали во Владивосток из Москвы. Каждый московский рейс доставлял в Приморье 50-100 граждан Китая, некоторые из них оказались заражены коронавирусом. На сегодняшний момент подтвержден диагноз как минимум у 39 граждан. Причем некоторое время эвакуация проходила хаотично, и граждане Поднебесной, в том числе и зараженные коронавирусом, пользовались различным транспортом и останавливались, где хотели.

6 апреля в аэропорт Владивостока из Москвы прибыло 146 граждан Китая, их отправили в Суйфэньхэ организованно, на четырех автобусах. Но с 7 апреля китайская сторона временно закрыла границу в пункте пропуска Пограничный–Суйфэньхэ. Теперь всех прибывающих граждан этой страны отправят на карантин в приморские обсерваторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU