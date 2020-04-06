2020-04-06T18:52:04+03:00
Общество

На китайский рынок в Уссурийске приехал зараженный короновирусом гражданин КНР

Теперь рынок закрыт, 150 человек изолированы на его территории
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Китайский рынок в Уссурийске. Фото: ИА UssurMediaКитайский рынок в Уссурийске. Фото: ИА UssurMedia
Изменить размер текста:

Решением оперативного штаба Приморского края закрыт китайский рынок в Уссурийске. Выяснилось, что гражданин гражданин Китая с подтвержденным диагнозом «коронавирус» приехал в Приморье и успел пообщаться на территории рынка со своими земляками.

Сам заболевший и еще несколько человек с ним уже уехали в Китай. А вот самый крупный китайский рынок Приморья теперь на карантине. Более 150 вероятных контакторов получили уведомления об обязательном карантине и размещены на территории рынка в местных гостиницах. Контроль осуществляют сотрудники органов внутренних дел, Роспотребнадзора и местные власти.

На территории Уссурийска последние несколько дней через Приморье в Китай шла эвакуация граждан этой страны, которые прибывали во Владивосток из Москвы. Каждый московский рейс доставлял в Приморье 50-100 граждан Китая, некоторые из них оказались заражены коронавирусом. На сегодняшний момент подтвержден диагноз как минимум у 39 граждан. Причем некоторое время эвакуация проходила хаотично, и граждане Поднебесной, в том числе и зараженные коронавирусом, пользовались различным транспортом и останавливались, где хотели.

6 апреля в аэропорт Владивостока из Москвы прибыло 146 граждан Китая, их отправили в Суйфэньхэ организованно, на четырех автобусах. Но с 7 апреля китайская сторона временно закрыла границу в пункте пропуска Пограничный–Суйфэньхэ. Теперь всех прибывающих граждан этой страны отправят на карантин в приморские обсерваторы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пропускной режим и штрафы за выход их дома с сегодняшнего дня - последние новости
На китайский рынок в Уссурийске приехал зараженный короновирусом гражданин КНР
Китай закрыл границу с Приморьем, эвакуированные из Москвы китайцы пока останутся тут
Еще два десятка китайцев, зараженных коронавирусом, прокатились по Приморью за несколько дней
Ростелеком отрапортовал о том, что «Устранение цифрового неравенства» в Приморье завершено
Жителям Приморья разрешили уехать на дачу во время эпидемии коронавируса
В Приморье каникулы закончились, началась «дистанционка»
Житель Приморья убил женщину, а за что забыл
Во Владивостоке готовят корпус на 80 коек для больных коронавирусом детей
Пропуска во Владивостоке в период самоизоляции: нужен паспорт, справка с работы и SMS-сообщение с Госуслуг
Энергетики ДРСК временно приостанавливают плановые работы, связанные с ограничением электроснабжения
В Приморье приняли штрафы за нарушение карантина и выход из дома
Двое взрослых людей погибли, а ребенок госпитализирован из-за жестокого ДТП в Черниговском районе Приморья
Золотой слиток ценой два с лишним миллиона рублей не пустили пограничники Приморья в Китай
В новом микрорайоне в Приморье «заминировали» Lexus – очевидцы
Как стать официально безработным в Приморье в условиях самоизоляции
Впервые в истории нацпарка установлена точная численность копытных на «Земле леопарда»
Жителя Приморья, прилетевшего из Японии с симптомами коронавируса, принудительно отправили в больницу
Сбербанк дает разъяснения о предоставлении кредитных каникул
Приморские следователи МВД в прошлом году привлекли к уголовной ответственности почти 4500 человек
В рейсовый автобус в Артеме влетел Nissan AD
Пять ДТП – шесть жертв: что случилось за сутки в Приморье